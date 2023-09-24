Сдавшимся армянским военным будет обеспечен выезд из Карабаха - МВД Азербайджана

МВД Азербайджана заявляет, что разоруженным армянским военным будет обеспечена возможность выезда из Карабахского региона в Армению.

"В соответствии с достигнутым 20 сентября договоренностям, будет обеспечен вывод разоруженного и демобилизованного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана посредством дорог Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечяр", - говорится в заявлении начальника управления пресс-службы МВД Азербайджана Эльшада Гаджиева.

По его словам, для вывода армянских военных будут задействовать, как специальные автобусы, так и их личный транспорт.

В.Алиев