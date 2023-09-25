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Регион 25.09.2023 13:58

Песков: пока нет каких-то четких наметок относительно встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении

В Кремле, комментируя предполагаемую встречу лидеров Азербайджана и Армении 5 октября в Гранаде, заявили, что главное - помочь ситуации урегулироваться, избежать попыток третьих сторон без потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе.

"Пока каких-то четких наметок относительно встречи трехсторонней (лидеров России, Азербайджана и Армении - ИФ) нет. Что касается других миротворческих усилий, то, безусловно, главное - это помочь ситуации урегулироваться и главное - избежать, скажем так, попыток каких-то третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества, зафиксировать свое присутствие на Кавказе. Это вряд ли поможет ситуации", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность проведения трехсторонней встречи, а также комментируя планируемую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 5 октября в испанской Гранаде.

При этом он подчеркнул, что "если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения и Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать". "Но для этого нужно согласие всех сторон", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, САММИТ


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