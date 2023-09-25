В Армению прибыли помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии и глава USAID

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр прибыли в Армению, сообщает посольство США в Ереване.
"США продолжают содействовать усилиям Армении по установлению в регионе достойного и долгосрочного мира", - заявили в посольстве США.
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