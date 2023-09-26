Сенат приближается к принятию временных мер по предотвращению закрытия правительства

Сенат США близок к принятию временного бюджета на 2024 год, что позволит избежать закрытие правительства 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседника агентства, "переговорщики от республиканцев и демократов в сенате приближаются к соглашению о краткосрочных мерах по расходованию средств, призванных сохранить правительство открытым после 1 октября".

Он уточнил, что законопроект продлит финансирование правительства на четыре-шесть недель.

Агентство отмечает, что если сенат сможет принять временный бюджет и направить его в палату представителей, спикер Кевин Маккарти "столкнется с трудным выбором, проводить ли голосование".

Если законопроект утвердят и в палате представителей, то он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября. В противном случае правительству США грозит "шатдаун"- приостановка работы федеральных органов власти в октябре.

Процесс принятия временного бюджета осложняется тем, что законодатели в обеих палатах в настоящее время далеки от консенсуса.