США выделяют Армении $11,5 млн

США предоставят Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, добровольно переехавшим в Армению из Карабаха, заявила руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр.
"Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие", - сказала Пауэр журналистам.
Пауэр, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и посол США в Армении Кристина Квин посетили город Горис, где ознакомились с условиями работы пункта приема лиц, которые решили переехать из Карабаха в Армению.
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