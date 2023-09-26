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Регион 26.09.2023 16:09

США выделяют Армении $11,5 млн

США предоставят Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, добровольно переехавшим в Армению из Карабаха, заявила руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр.

"Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие", - сказала Пауэр журналистам.

Пауэр, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и посол США в Армении Кристина Квин посетили город Горис, где ознакомились с условиями работы пункта приема лиц, которые решили переехать из Карабаха в Армению.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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