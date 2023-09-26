США выделяют Армении $11,5 млн

США предоставят Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, добровольно переехавшим в Армению из Карабаха, заявила руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр.

"Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие", - сказала Пауэр журналистам.

Пауэр, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и посол США в Армении Кристина Квин посетили город Горис, где ознакомились с условиями работы пункта приема лиц, которые решили переехать из Карабаха в Армению.