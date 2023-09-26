Глава Минобороны ФРГ уверен, что принять Украину в НАТО можно лишь после завершения конфликта

Вопрос о присоединении Украины к НАТО можно будет рассматривать только после завершения вооруженного конфликта в этой стране, заявил во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Невозможно представить присоединение Украины к НАТО во время вооруженного конфликта. Все это понимают, включая саму Украину", - цитирует агентство ЭФЭ слова Писториуса, посетившего с визитом Эстонию.