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Глава Минобороны ФРГ уверен, что принять Украину в НАТО можно лишь после завершения конфликта

Вопрос о присоединении Украины к НАТО можно будет рассматривать только после завершения вооруженного конфликта в этой стране, заявил во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Невозможно представить присоединение Украины к НАТО во время вооруженного конфликта. Все это понимают, включая саму Украину", - цитирует агентство ЭФЭ слова Писториуса, посетившего с визитом Эстонию.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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