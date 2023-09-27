Samsung SDI в рамках СП со Stellantis инвестирует $2 млрд во 2-й завод по выпуску аккумуляторов в США

Южнокорейская компания Samsung SDI планирует инвестировать около $2 млрд в строительство второго завода по выпуску аккумуляторов на территории США в рамках совместного предприятия (СП) с европейским автопроизводителем Stellantis, сообщает MarketWatch.

В результате вложений на сумму 2,656 трлн южнокорейских вон ($1,96 млрд) доля Samsung SDI в проекте составит 51%, при этом инвестиции будут осуществляться на протяжении более чем трех лет, с апреля 2024-го по ноябрь 2027 года.

Завод начнет серийное производство аккумуляторов для электромобилей в 2027 году. Ежегодная производственная мощность предприятия оценивается в 34 ГВт.ч.

Первый завод, также являющийся частью СП под названием StarPlus Energy, в настоящее время строится в городе Кокомо, штат Индиана, и будет запущен в начале 2025 года.

Акции Samsung SDI потеряли в цене 1,9% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 13,4%, в то время как индекс KOSPI за тот же период вырос на 10,2%.