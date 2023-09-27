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Дальнее зарубежье 27.09.2023 14:02

Французский посол покинул Нигер

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте в среду покинул эту страну, передает радиостанция RFI.

Президент Эмманюэль Макрон анонсировал в минувшее воскресенье отъезд из Нигера французского дипломата, который вместе с несколькими своими сотрудниками был заблокирован в посольстве после военного переворота в конце июля.

По данным RFI, посол вылетел из Ниамея в столицу Чада Нджамену, откуда продолжит путь в Париж.

Радиостанция отмечает, что уход Итте знаменует окончание противостояния в течение нескольких недель между Парижем и захватившими власть в Нигере путчистами. Режим мятежников в конце августа объявил французского посла персона нон грата. С тех пор глава дипломатической миссии и шесть членов его команды, не выходя, жили в посольстве, находившимся под пристальным наблюдением нигерских военных.

Хотя поначалу французское правительство, не признающее захвативший в Нигере власть режим, настаивало на сохранении присутствия своего посла в стране, Макрон объявил по телевидению 24 сентября, что Итте вернется во Францию в ближайшее время. Президент также сообщил, что находящиеся в стране 1,5 тыс. французских военнослужащих покинут Нигер до конца года.

Военный режим Нигера 25 августа потребовал, чтобы французский дипломат покинул страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. Военные 31 августа поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера. Франция отказывалась выполнять это распоряжение, считая его незаконным.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НИГЕР, ПОСОЛ


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