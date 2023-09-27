Главы МИД Турции и Армении обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в среду по телефону обсудили обстановку в регионе, сообщает МИД Армении. "27 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждались текущие региональные события и темы повестки дня", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».