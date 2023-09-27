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Регион 27.09.2023 21:03

Главы МИД Турции и Армении обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в среду по телефону обсудили обстановку в регионе, сообщает МИД Армении.

"27 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждались текущие региональные события и темы повестки дня", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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