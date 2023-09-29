Власти Азербайджана планируют в ближайшие 3 года вернуть в Карабах и В.Зангезур свыше 100 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны в ближайшие три года (2024-2026гг) планируют обеспечить возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тыс. человек.

«Уверен, что все поставленные задачи и цели будут выполнены и в следующие три года свыше 100 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся в свои дома», - сказал Алиев в пятницу на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Алиев отметил, что в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись 2300 бывших вынужденных переселенцев, до конца 2023 года эта цифра достигнет 5,5 тыс. человек.

Р.Ахмедов