Власти Азербайджана планируют в ближайшие 3 года вернуть в Карабах и В.Зангезур свыше 100 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны в ближайшие три года (2024-2026гг) планируют обеспечить возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тыс. человек.
«Уверен, что все поставленные задачи и цели будут выполнены и в следующие три года свыше 100 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся в свои дома», - сказал Алиев в пятницу на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
Алиев отметил, что в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись 2300 бывших вынужденных переселенцев, до конца 2023 года эта цифра достигнет 5,5 тыс. человек.
Р.Ахмедов
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