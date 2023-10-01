Структуры Минтруда и Миграционной службы Азербайджана начали работать в Карабахе

Сотрудники Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана приступили к работе в Карабахском экономическом районе, сообщает в воскресенье Администрация президента Азербайджана.

"Целью является обеспечение устойчивой реинтеграции проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики армянских жителей в азербайджанское общество и создания им возможности пользоваться покровительством Азербайджанского государства, в рамках данных Рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе поручений, связанных с установлением юридического статуса этих лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники миграционной службы осуществляют деятельность, связанную с приемом на месте обращений о предварительной регистрации армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, и проведением в этой связи просветительских мероприятий, а сотрудники Минтруда - по определению социально-гуманитарных потребностей жителей.

Прием обращений о предварительной регистрации для включения в процесс реинтеграции будет осуществляться сотрудниками миграционной службы в бывшем здании "полиции", расположенном в городе Ханкенди.

В.Алиев