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Регион 01.10.2023 22:17

Глава МИД Франции на днях нанесет визит в Армению

Глава МИД Франции Катрин Колонна посетит Армению 3 октября.

"Во вторник я совершу визит в Армению", - цитирует Колонну посольство Франции в Ереване.

Глава МИД Франции на этой неделе заявила о планах Парижа открыть французское консульство в Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере.

"Это ощутимые доказательства поддержки Францией Армении", - цитирует французского министра газета Le Figaro.

"Военный атташе будет назначен в посольство Франции в Ереване", - сказала Колонна.

Министр настаивала на том, что Евросоюз, следуя примеру Франции, должен укреплять свои отношения с Арменией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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