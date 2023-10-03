Франция готова поставить ворружение Армении - глава МИД

Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Франция дала согласие на подписание с Арменией соглашения о предоставлении военной техники для обеспечения Ереваном своей безопасности", - сказала Колонна на пресс-конференции в Ереване во вторник.
Она отметила, что не может предоставить детали, но "ряд вопросов уже согласованы между Парижем и Ереваном".
"Рассматриваем также другие вопросы сотрудничества", - сказала Колонна.
По ее словам, обе страны работают, чтобы "не вызывать эскалаций, осознавая, что рядом есть сосед, который постоянно совершает враждебные действия".
Со своей стороны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что речь идет о содействии со стороны Франции оборонительным возможностям Армении.
"Франция никогда не ставила перед нами требования о выходе из ОДКБ", - подчеркнул он.
Колонна также сообщила, что обратилась к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой расширить и усилить мониторинговую миссию в Армении.
"Мы также предложили включить Армению в Европейский механизм мира, который, к примеру, реализуется в Молдове", - отметила глава французского МИД.
СГБ Азербайджана задержала карабахских сепаратистов
В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры Алиева и Пашиняна в Гранаде
Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе
Брюссель проводит очередной тендер совместных закупок природного газа странами ЕС
Авиаперевозки грузов в мире в августе выросли впервые за 19 месяцев - IATA
Tesla возобновила выпуск заднеприводной версии электрокара Model Y в США
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС