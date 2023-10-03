Брюссель проводит очередной тендер совместных закупок природного газа странами ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила международным поставщикам принять участие в очередном тендере на более чем 16 млрд кубометров природного газа для совместных закупок странами ЕС.
"После очередного успешного раунда агрегирования спроса мы ясно видим, что европейские игроки рынка ценят наш механизм объединения спроса и закупки газа у надежных поставщиков по конкурентоспособным ценам", - заявил исполнительный зампред ЕК Марош Шефчович.
Третий тендер в рамках Энергетической платформы ЕС, начавшийся во вторник, продлится сутки - до 4 октября. Он охватывает поставки газа с декабря 2023 года по март 2025 года.
Совокупная потребность в определена в 16,49 млрд кубометров газа, исходя из заявок, поданных 39 европейскими компаниями. Этот уровень совокупного спроса, отмечает ЕК в своем пресс-релизе, демонстрирует устойчивый рост объемов на протяжении трех раундов.
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