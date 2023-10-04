Swiss Re ожидает замедления роста мирового ВВП в 2024г до 2,2% с 2,5% в этом году

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2024 году до 2,2% по сравнению с ожидаемыми 2,5% в этом году и 3% по итогам 2022 года, прогнозируют аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re в рамках базового сценария.
При этом они ожидают, что инфляция будет оставаться выше целевых показателей ЦБ на протяжении следующего года.
Ослабление роста глобальной экономики обусловлено, в первую очередь, самым низким подъемом ВВП развитых стран с 1980-х годов (без учета мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19) из-за воздействия беспрецедентного цикла повышения процентных ставок крупнейшими центробанками в последние годы.
Рост реального ВВП еврозоны может составить 0,4% в этом году и 0,3% в 2024 году, Великобритании - 0,4% и 0,2% соответственно, говорится в отчете Swiss Re. Ожидается, что средняя инфляция в еврозоне будет составлять в 2023 году 5,5%, в следующем году - 2,6%, в Британии - 7,5% и 3,5% соответственно.
Базовая ставка Европейского центрального банка на конец текущего года предполагается на уровне 4,5% годовых, на конец 2024 года - 3,5%. Для ставки Банка Англии прогноз составляет соответственно 5,5% и 4,5%.
Аналитики полагают, что экономике США удастся избежать рецессии. По их оценке, американский ВВП вырастет на 2,1% в этом году и на 0,9% в следующем году. Прогнозы были улучшены соответственно на 0,6 процентного пункта и 0,4 п.п.
Инфляция ожидается на уровне 4% в 2023 году и 2,5% в 2024 году.
При этом Федеральная резервная система, вероятно, снизит процентные ставки на 1 п.п к концу будущего года - до 4,375% годовых. Ранее ожидалось сокращение на 1,5 п.п., сообщается в обзоре.
Эксперты также полагают, что доходность десятилетних гособлигаций США в конце этого года будет составлять 3,9% годовых, следующего - 3,5%. Доходность аналогичных по сроку обращения германских госбумаг оценивается соответственно в 2,5% и 2,3%.
Алиев и Зеленский обсудили региональную безопасность, угрозы и сотрудничество
МИД Азербайджана обвинил Армению в действиях, направленных на срыв мирного процесса
Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты поставок зерна
США нужно много усилий для наращивания производства снарядов до 100 тыс. в месяц
Более 500 нелегалов высадились на Канарских островах за последние сутки
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС