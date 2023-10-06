РФ и Узбекистан подписали соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов

РФ и Узбекистан подписали соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемоний подписания, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти.
По итогам российско-узбекских переговоров отмечалось, что стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики.
Стороны с удовлетворением отмечают достигнутые договоренности в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Узбекистан.
Стороны также подтверждают планы сотрудничества в области мирного атома.
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