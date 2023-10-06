Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0169 GBR   2.07 TRY   0.0614

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -1.91 Brent 84.07 -1.74

ТЭК 06.10.2023 20:59

РФ и Узбекистан подписали соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов

РФ и Узбекистан подписали соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемоний подписания, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти.

По итогам российско-узбекских переговоров отмечалось, что стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики.

Стороны с удовлетворением отмечают достигнутые договоренности в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Узбекистан.

Стороны также подтверждают планы сотрудничества в области мирного атома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, НЕФТЬ, ТОПЛИВО


Похожие новости


Путин и Мирзиеев проведут переговоры 6 октября Путин и Мирзиеев договорились активизировать контакты между двумя странами Узбекистан предлагает создать транспортный коридор из Беларуси в Пакистан Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан - глава Минэнерго Президент Узбекистана заявил о поступательном развитии партнерства с Россией Лавров заявил о подвижках в обсуждении проекта газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана Президенты России и Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономической кооперации Мишустин и премьер Узбекистана обсудили проекты в транспортно-логистической сфере Рост поставок газа из РФ в Узбекистан и Казахстан потребует развития газопроводов - Путин Между РФ и Узбекистаном подписано свыше 10 документов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az