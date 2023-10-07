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Дальнее зарубежье 07.10.2023 22:36

МИД Азербайджана призвал к «срочной деэскалации» в секторе Газа

МИД Азербайджана призвал стороны израильско-палестинского конфликта к деэскалации в секторе Газа.

«Мы осуждаем насилие в отношении гражданского населения в зоне израильско-палестинского конфликта. Мы выражаем соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей, как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы призываем к срочной деэскалации ситуации», - говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в соцсети «X».

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ИЗРАИЛЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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