МИД Азербайджана призвал к «срочной деэскалации» в секторе Газа

МИД Азербайджана призвал стороны израильско-палестинского конфликта к деэскалации в секторе Газа. «Мы осуждаем насилие в отношении гражданского населения в зоне израильско-палестинского конфликта. Мы выражаем соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей, как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы призываем к срочной деэскалации ситуации», - говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в соцсети «X». Р.Ахмедов

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