Байрамов и Сафари обсудили ситуацию в регионе и реализацию транспортных проектов на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял заместителя министра иностранных дел Иран Мехди Сафари, прибывшего в Баку для участия в 27-ом заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.

"Стороны обсудили ряд вопросов повестки дня азербайджано-иранских отношений. Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации транспортного коридора Север-Юг и по реализации коммуникационного сообщения между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Байрамов и Сафари отметили увеличение динамики торгово-экономических отношений между двумя странами и высоко оценили деятельность азербайджано-иранской межправительственной комиссии.

"На встрече также состоялся обмен мнениями о последних процессах, происходящих в регионе....(..).. Было заявлено, что Азербайджан осуществил соответствующие меры по реинтеграции армянских жителей (Карабаха -ИФ) в рамках Конституции и азербайджанского законодательства и заинтересован в установлении прочного мира с Арменией, основанного на принципе уважения своего суверенитета и территориальной целостности", - отмечает ведомство.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

Н.Аббасова