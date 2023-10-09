Операция против ХАМАС будет длительной и не завершится за несколько дней - Коэн

Операция израильских военных против радикального палестинского движения ХАМАС займет много времени, заявил в понедельник глава МИД Израиля Эли Коэн.
"Это потребует времени. И это займет не несколько дней, а длительное время", - сказал он на видеобрифинге журналистам.
Он подчеркнул, что Израиль считает ХАМАС тесно связанным с властями Ирана. "ХАМАС - это марионетка Ирана", - заявил министр.
"Мы знаем, что, исторически, Иран был очень активным сторонником ХАМАС и предоставлял ХАМАС значительную финансовую и другую поддержку, и мы верим, что Иран играет роль в действиях ХАМАС", - добавила, в свою очередь, представитель ЦАХАЛа майор Либби Вайсc.
Ранее представитель иранского МИД Нассер Канани заявил, что Иран не причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль, и что обвинения в адрес Тегерана политически мотивированы.
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