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ТЭК 11.10.2023 17:27

Путин: РФ вышла на новые нефтяные рынки за счет увеличения своего танкерного флота, создания механизмов страхования

Россия в короткие сроки переориентировала поставки нефти на новые рынки за счет увеличения собственного танкерного флота и создания альтернативных механизмов расчетов и страхования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Благодаря действиям компаний и властей увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования наших грузов. В итоге в короткие сроки удалось переключить поставки нефти на быстрорастущие и перспективные рынки мира - Юга и Востока", - сказал Путин.

Он отметил, что для увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки правительство подготовило план по развитию экспортной инфраструктуры. "Я прошу коллег максимально ответственно отнестись к выполнению этого плана", - подчеркнул президент РФ.

Путин напомнил, что санкции против российской нефти "внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок". По его словам, такие меры сказались на всей мировой экономике.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ВОЗМОЖНОСТИ


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