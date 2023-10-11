Алиев и Путин обсудят в Бишкеке интеграцию карабахских армян и деятельность РМК

Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита СНГ в Бишкеке встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудит вопросы дальнейшего пребывания российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе и мирную интеграцию армян, проживающих на этой территории, в правовое поле Баку.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду на брифинге в Москве рассказал о программе поездки Путина в Кыргызстан 12-13 октября, где состоится его официальный визит, а также заседание Совета глав государств СНГ. В рамках этой поездки у президента РФ запланированы и двусторонние переговоры, в частности в четверг состоится его беседа с Алиевым.

"Мы придаем важное значение этому контакту. Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Естественно, президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития, как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере", - сказал Ушаков.

И добавил: "И, конечно же, обсудят вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод, и этому готов содействовать российский миротворческий контингент".

В этой связи, отметил он, будут обсуждаться вопросы дальнейшей деятельности российских миротворцев. "Как раз ситуацию вокруг российских миротворцев, как мы надеемся, и наш президент обсудит вместе с президентом Алиевым. У нас мандат миротворческого контингента истекает в декабре 2025 года, и тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре", - сказал помощник президента РФ.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет лично присутствовать на саммите в Бишкеке. "Премьер-министр Армении Пашинян будет по определенным обстоятельствам отсутствовать", - сказал Ушаков, не утонив причины отсутствия премьер Армении, которые российской стороне известны.

Отвечая на уточняющий вопрос, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Пашиняном, Ушаков сказал: "Недавно состоялся телефонный разговор, непосредственно в день рождения Путина разговаривали, но там были и некоторые субстантивные моменты, конечно. Естественно, контакты продолжатся, много, что есть обсуждать".

И пояснил: "Здесь мы договорились о контакте с Алиевым, поскольку он будет присутствовать. Если бы Пашинян приехал, я даю гарантию сто процентов, что была бы организована встреча с ним, конечно".

У помощника президента уточнили, кем будет представлена на саммите армянская сторона с учетом, что глава МИД республики также не планирует посещать Бишкек. "Как я знаю, там будут предшествовать встрече глав государств консультации по линии МИДов, от нас будет участвовать министр Лавров и кто-то от армянской стороны, конечно, я думаю, будет участвовать", - сказал он.