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Финансы 12.10.2023 12:36

ABB сократил за 9 месяцев активы на 18,5%, прибыль - увеличил на 19,5%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, сократил в январе-сентябре 2023 года активы на 18,5% - до 11 млрд 434 млн 796,09 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Спад активов в отчетном периоде связан со снижением объема наличных денег в банке на 37,5% - до 2 млрд 459 млн манатов.

При этом кредитный портфель за 9 месяцев вырос на 27,1% - до 4 млрд 488 млн 984,74 тыс. манатов. В структуре портфеля потребительские кредиты увеличились на 31,3% - до 1 млрд 277 млн 571,84 тыс. манатов, бизнес-кредиты - на 27,4% - до 2 млрд 87 млн 357,09 тыс. манатов, кредиты на недвижимость - на 22,2% - до 1 млрд 124 млн 55,81 тыс. манатов.

Обязательства банка равны 9 млрд 724 млн 136,79 тыс. манатов (спад на 21,6% - ИФ).

Объем депозитов в банке оценивается в 8 млрд 262 млн 161,75 тыс.манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2022г на 22,2% - ИФ), в том числе вклады населения - 2 млрд 59 млн 77,31 тыс. манатов (рост на 8%).

Капитал банка составил 1 млрд 710 млн 659,3 тыс. манатов (рост на 4,8%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 225 млн 647,82 тыс. манатов (без изменений).

ABB завершил 9 месяцев с чистой прибылью в размере 250 млн 865,6 тыс. манатов (рост на 19,5% по сравнению с 9 месяцами 2022 года - ИФ). По данным банка, суммарная нераспределенная прибыль на 1 октября 2023 года оценивается в 305 млн 449,22 тыс. манатов (рост на 44,6%).

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Доля правительства в капитале банка составляет 96,37%, в том числе Минфина - 92,56%. Акционерами банка являются 17 юридических лиц и 1780 физических лиц.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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