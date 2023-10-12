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Финансы 12.10.2023 17:09

Ziraat Bank Azerbaycan увеличил за 9 мес. активы почти на 35%

Ziraat Bank Azerbaycan ("дочка" турецкого Ziraat Bankasi) увеличил в январе-сентябре 2023 года активы на 34,6% - до 711 млн 727,48 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 сентября 2023 года составил 357,882 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2022г на 12,7% - ИФ).

Обязательства банка равны 596 млн 995,77 тыс. манатов (рост на 41,3%).

Депозиты в банке составляют 491,41 млн манатов (рост на 54,6%), в том числе вклады населения – 172,659 млн манатов (рост на 39,6%).

Капитал банка на начало октября равен 114 млн 731,7 тыс. манатов (рост на 7,8%), уставный капитал - 65,5 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в январе-сентябре 2023 года составила 6 млн 413,5 тыс. манатов (рост на 3,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - ИФ).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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