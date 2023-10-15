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Дальнее зарубежье 15.10.2023 19:20

Блинкен вновь поедет в Израиль на предстоящей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова планирует приехать в Израиль - во второй раз в течение последних семи дней, сообщает Times of Israel.

По данным издания, которое ссылается на портал Axios, ожидается, что обратно в Израиль он прибудет 16 октября.

С 11 по 15 октября Блинкен посещает Ближний Восток на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Он начал поездку с посещения Израиля, а затем отправился в арабские страны - в Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, в Бахрейн и в Катар, где обсуждал события в регионе. Вечером в воскресенье он находится в Египте.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИЗРАИЛЬ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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