Rabitabank увеличил за 9 мес. активы на 5%, прибыль – на 33%

Азербайджанский Rabitabank увеличил в январе-сентябре 2023 года активы на 5,1% - до 1 млрд 3,768 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября 2023 года составил 701,471 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 14,7% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 241,313 млн манатов (рост на 17,4%), бизнес-кредитов – 334,629 млн манатов (рост на 9,6%), кредитования операций с недвижимостью – 125,528 млн манатов (рост на 25,7%).
Обязательства банка равны 884,284 млн манатов (рост на 4,8%).
Депозиты в банке составили 635,157 млн манатов (рост на 4,6%), в том числе вклады физических лиц – 379,997 млн манатов (рост на 19,9%).
Капитал банка на начало октября равен 119,484 млн манатов (рост на 7,1%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2023 года составила 13,454 млн манатов (рост на 32,7% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года - ИФ).
ОАО «Rabitabank» создано в 1993 году и является 8 банком Азербайджана по объему активов.
Р.Ахмедов
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