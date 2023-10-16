Premium Bank сократил за 9 мес. активы на 2,2%

Азербайджанский «Premium Bank» в январе-сентябре 2023 года сократил активы на 2,2% - до 677,356 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября 2023 года составил 433,026 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2022 года на 0,9% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 2,5% - до 388,636 млн манатов.
Обязательства банка на конец сентября равны 496,713 млн манатов (спад на 2,5%)
Депозиты в банке составили 451,299 млн манатов (спад на 3,3%), в том числе вклады населения – 336,608 млн манатов (спад на 1,2%).
Капитал банка равен 180,643 млн манатов (спад на 1,1%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2023 года составила 7,881 млн манатов (рост на 96,4% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года).
OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
Р.Ахмедов
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