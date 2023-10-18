Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате.
Встреча министров состоялась в рамках внеочередного министерского заседания Исполкома Организации исламского сотрудничества в Джидде, посвященного последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта, сообщает МИД Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки существующего сотрудничества между двумя странами, многостороннего регионального сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.
«На встрече была отмечена важность участившихся в последнее время двусторонних контактов и встреч, проводимых в рамках двусторонней экономической комиссии. Было сказано, что эти контакты важны для решения некоторых вопросов между двумя странами»,- отмечается в сообщении.
В ходе встречи Байрамов дал подробную информацию о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах повестки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также работах, проводимых в регионе после проведенных антитеррористических мер в Карабахском регионе.
Было отмечено, что Азербайджан полон решимости к установлению мира и безопасности в регионе и поощрению развивать региональное сотрудничество.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.
Б.Рустамбеков
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