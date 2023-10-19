Tesla увеличила выручку в III кв. на 9%, чистая прибыль компании упала в 1,8 раза

Американский производитель электромобилей TeslaInc. увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 9%, однако его чистая прибыль упала в 1,8 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, квартальная выручка составила $23,35 млрд по сравнению с $21,54 млрд за третий квартал предыдущего года.

Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $1,85 млрд, или $0,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,29 млрд, или $0,95 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,66 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Tesla в третьем квартале в $24,2 млрд, скорректированную прибыль - на уровне $0,73 на акцию.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,9% по сравнению с 25,1% годом ранее и 18,2% во втором квартале 2023 года. Аналитики в среднем ожидали падения валовой рентабельности до 17,7%, учитывая неоднократное снижение компанией цен на автомобили.

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил в обращении к акционерам, что автопроизводитель начал пилотное производство электрических пикапов Cybertruck на техасском предприятии и по-прежнему рассчитывает отгрузить первые автомобили в этом году.

В то же время в ходе телефонной конференции с инвесторами Маск сказал, что хотел бы "снизить ожидания" в отношении Cybertruck. Он отметил, что потребуется от года до 18 месяцев, прежде чем Cybertruck начнет вносить позитивный вклад в свободный денежный поток Tesla, и компании будет сложно достичь желаемого объема выпуска этих автомобилей.

Маск также сообщил, что Tesla планирует "очень постепенно" наращивать производство автомобилей Model Y в Техасе.

Компания придерживается цели наращивания объемов производства в среднем на 50% в год, поставленной в начале 2021 года. В этом году она рассчитывает выпустить порядка 1,8 млн автомобилей.

Акции Tesla подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла почти вдвое.