Tesla увеличила выручку в III кв. на 9%, чистая прибыль компании упала в 1,8 раза

Американский производитель электромобилей TeslaInc. увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 9%, однако его чистая прибыль упала в 1,8 раза.
Как говорится в пресс-релизе компании, квартальная выручка составила $23,35 млрд по сравнению с $21,54 млрд за третий квартал предыдущего года.
Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $1,85 млрд, или $0,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,29 млрд, или $0,95 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,66 на акцию.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Tesla в третьем квартале в $24,2 млрд, скорректированную прибыль - на уровне $0,73 на акцию.
Валовая рентабельность уменьшилась до 17,9% по сравнению с 25,1% годом ранее и 18,2% во втором квартале 2023 года. Аналитики в среднем ожидали падения валовой рентабельности до 17,7%, учитывая неоднократное снижение компанией цен на автомобили.
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил в обращении к акционерам, что автопроизводитель начал пилотное производство электрических пикапов Cybertruck на техасском предприятии и по-прежнему рассчитывает отгрузить первые автомобили в этом году.
В то же время в ходе телефонной конференции с инвесторами Маск сказал, что хотел бы "снизить ожидания" в отношении Cybertruck. Он отметил, что потребуется от года до 18 месяцев, прежде чем Cybertruck начнет вносить позитивный вклад в свободный денежный поток Tesla, и компании будет сложно достичь желаемого объема выпуска этих автомобилей.
Маск также сообщил, что Tesla планирует "очень постепенно" наращивать производство автомобилей Model Y в Техасе.
Компания придерживается цели наращивания объемов производства в среднем на 50% в год, поставленной в начале 2021 года. В этом году она рассчитывает выпустить порядка 1,8 млн автомобилей.
Акции Tesla подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла почти вдвое.
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