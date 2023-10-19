Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Транспорт и связь 19.10.2023 21:03

Tesla увеличила выручку в III кв. на 9%, чистая прибыль компании упала в 1,8 раза

Американский производитель электромобилей TeslaInc. увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 9%, однако его чистая прибыль упала в 1,8 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, квартальная выручка составила $23,35 млрд по сравнению с $21,54 млрд за третий квартал предыдущего года.

Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $1,85 млрд, или $0,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,29 млрд, или $0,95 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,66 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Tesla в третьем квартале в $24,2 млрд, скорректированную прибыль - на уровне $0,73 на акцию.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,9% по сравнению с 25,1% годом ранее и 18,2% во втором квартале 2023 года. Аналитики в среднем ожидали падения валовой рентабельности до 17,7%, учитывая неоднократное снижение компанией цен на автомобили.

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил в обращении к акционерам, что автопроизводитель начал пилотное производство электрических пикапов Cybertruck на техасском предприятии и по-прежнему рассчитывает отгрузить первые автомобили в этом году.

В то же время в ходе телефонной конференции с инвесторами Маск сказал, что хотел бы "снизить ожидания" в отношении Cybertruck. Он отметил, что потребуется от года до 18 месяцев, прежде чем Cybertruck начнет вносить позитивный вклад в свободный денежный поток Tesla, и компании будет сложно достичь желаемого объема выпуска этих автомобилей.

Маск также сообщил, что Tesla планирует "очень постепенно" наращивать производство автомобилей Model Y в Техасе.

Компания придерживается цели наращивания объемов производства в среднем на 50% в год, поставленной в начале 2021 года. В этом году она рассчитывает выпустить порядка 1,8 млн автомобилей.

Акции Tesla подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла почти вдвое.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, TESLA, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


Похожие новости


Tesla понизила цены на относительно бюджетные модели в США Tesla возобновила выпуск заднеприводной версии электрокара Model Y в США Tesla сократила поставки до 435 тыс. машин в III квартале, хуже прогнозов Tesla планирует секьюритизировать договоры лизинга электромобилей на рекордные $1,8 млрд Минюст США и SEC изучат секретный проект Tesla по строительству дома для CEO Илона Маска Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США Tesla начала серийное производство Cybertruck спустя 4 года после презентации модели Tesla отзывает 137 Model Y из-за риска потери контроля над рулевым управлением Tesla сосредоточена на росте продаж, указала на готовность снижать цены далее Tesla понизила цены на весь модельный ряд в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az