Эрдоган призвал к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X обратился к международному сообществу с призывом поспособствовать установлению режима прекращения огня в секторе Газа.
"Я призываю все государства и международные организации поддержать инициативы по скорейшему установлению режима прекращения огня в секторе Газа", - написал Эрдоган.
Кроме того, президент Турции вновь призвал правительство Израиля не наносить удары по мирным жителям.
"Я повторяю призыв к израильской администрации никогда не расширять масштабы нападений на гражданское население и немедленно прекратить операции, которые равносильны геноциду", - отметил Эрдоган.
Конфликт Израиля и ХАМАС президент Турции назвал "безумием, поощряемым западными странами".
Эрдоган также заверил, что Анкара продолжит предпринимать усилия по предотвращению новых гуманитарных трагедий и кровопролития в будущем.
"Турция продолжит вносить вклад в урегулирование конфликта в Палестине до того, как он достигнет точки невозврата", - подчеркнул турецкий президент.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.
Ранее Эрдоган заявил, что на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта Анкара не считает оправданными какие-либо действия против гражданского населения с обеих сторон, и выразил готовность посредничать в возможных переговорах между Израилем и ХАМАС.
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