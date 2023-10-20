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Дальнее зарубежье 20.10.2023 20:55

Эрдоган призвал к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X обратился к международному сообществу с призывом поспособствовать установлению режима прекращения огня в секторе Газа.

"Я призываю все государства и международные организации поддержать инициативы по скорейшему установлению режима прекращения огня в секторе Газа", - написал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции вновь призвал правительство Израиля не наносить удары по мирным жителям.

"Я повторяю призыв к израильской администрации никогда не расширять масштабы нападений на гражданское население и немедленно прекратить операции, которые равносильны геноциду", - отметил Эрдоган.

Конфликт Израиля и ХАМАС президент Турции назвал "безумием, поощряемым западными странами".

Эрдоган также заверил, что Анкара продолжит предпринимать усилия по предотвращению новых гуманитарных трагедий и кровопролития в будущем.

"Турция продолжит вносить вклад в урегулирование конфликта в Палестине до того, как он достигнет точки невозврата", - подчеркнул турецкий президент.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Ранее Эрдоган заявил, что на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта Анкара не считает оправданными какие-либо действия против гражданского населения с обеих сторон, и выразил готовность посредничать в возможных переговорах между Израилем и ХАМАС.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЛИЖВОСТОК, ПРИЗЫВ


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