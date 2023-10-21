Военная база США в иракском Курдистане подверглась атаке беспилотниками

Проиранское движение "Исламское сопротивление Ирака" атаковало двумя беспилотниками Американскую военную базу "Харир" в иракском Курдистане, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на заявление боевиков.

Уточняется, что атака произошла на рассвет, ее последствия неизвестны.

Это третье нападение на американских военных в Ираке за неделю. В четверг "Исламское сопротивление Ирака" ударило дронами по базам США "Харир" и "Айн-аль-Асад" в провинции Анбар. На следующий день шиитская группировка вновь атаковала "Айн-аль-Асад".

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после кровопролитного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Израильские военные в ответ начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.