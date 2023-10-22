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Дальнее зарубежье 22.10.2023 10:35

SpaceX вывела на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 22:17 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:17 по Баку).

Это 118-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 49-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в четвертый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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