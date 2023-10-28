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Внешняя политика 28.10.2023 18:15

Байрамов и Лавров высказались за наращивание усилий с целью нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подтвердили необходимость дальнейших усилий по нормализации отношений между Ереваном и Баку, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы", - сказано в сообщении.

В нем отмечается также, что министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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