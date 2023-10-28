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Израиль решил вернуть на родину всех дипломатов, находящихся в Турции

Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился вернуть из Турции всех израильских дипломатов из-за высказываний турецких властей о конфликте между Израилем и ХАМАС.

"В связи с заявлениями Турции я распорядился вернуть оттуда дипломатических представителей с целью переоценки отношений между Турцией и Израилем", - написал Коэн в социальной сети X (ранее Twitter) в субботу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном митинге в поддержку палестинцев в Стамбуле, где обвинил Израиль в "военных преступлениях" в секторе Газа, и добавил, что западные страны "мобилизуют политиков, СМИ для легитимации убийства невинных жителей Газы".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в Газу.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ДИПЛОМАТЫ, СИТУАЦИЯ


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