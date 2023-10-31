Страны ЕС за 8 мес. нарастили импорт газа из Азербайджана на 5,9% г/г, направив на эти цели около 4,2 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в январе-августе 2023 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 322,509 тыс. тераджоулей, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет 4,179 млрд евро (спад в 2,1 раза год к году).

В августе страны Евросоюза на 4,5% нарастили импорт газа из Азербайджана год к году, до 40,31 тыс. ТДж, направив на эти цели 327,457 млн евро (спад в 5,3 раза г/г).

Как сообщалось ранее, по данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов