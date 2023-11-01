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ТЭК 01.11.2023 20:02

Узбекистан заинтересован в наращивании закупок газа РФ, будет развиваться транзит

Узбекистан заинтересован в наращивании закупок российского газа, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в ходе Петербургского международного газового форума.

В свою очередь вице-премьер Казахстана Роман Скляр напомнил, что сейчас Россия, Узбекистан и Казахстан используют газотранспортную систему Средняя Азия-Центр (САЦ) в реверсе, и есть планы по дальнейшему транзиту и экспорту российского газа на другие рынки.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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