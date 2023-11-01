Узбекистан заинтересован в наращивании закупок газа РФ, будет развиваться транзит

Узбекистан заинтересован в наращивании закупок российского газа, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в ходе Петербургского международного газового форума.
В свою очередь вице-премьер Казахстана Роман Скляр напомнил, что сейчас Россия, Узбекистан и Казахстан используют газотранспортную систему Средняя Азия-Центр (САЦ) в реверсе, и есть планы по дальнейшему транзиту и экспорту российского газа на другие рынки.
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