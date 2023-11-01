Запасы нефти в США выросли на 773 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей - до 421,89 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей и составили 223,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 792 тыс. баррелей, до 111,3 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 133 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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