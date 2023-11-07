Страны ЕС за 8 мес. поставили в Азербайджан легковушек почти на 180 млн евро

Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе-августе 2023 года вырос в денежном выражении на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 177,535 млн евро, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В тройку ведущих экспортеров в январе-августе вошли: Германия – 82,108 млн евро (рост на 55% год к году), Словакия – 48,046 млн евро (рост в 2,6 раза) и Италия – 19,081 млн евро (рост на 85,2%).

По данным Евростата, поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из страны ЕС в Азербайджан в 2022 году выросли в денежном выражении в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, до 176,069 млн евро.

Р.Керимов