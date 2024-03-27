Экспорт легковушек из ЕС в Азербайджан в январе приблизился к 13 млн евро

Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе 2024 года снизился в денежном выражении на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, примерно до 12,7 млн евро, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В тройку ведущих экспортеров в этом месяце вошли: Германия - 4,7 млн евро (спад на 39,2% год к году), Словакия - 4,65 млн евро (рост на 24,1%) и Италия - 2,1 млн евро (рост на 67,7%).

Как сообщалось ранее, поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран ЕС в Азербайджан в 2023 году, по данным Евростата, выросли в стоимостном выражении на 44,9% по сравнению с 2022 годом, до рекордных 250 млн евро.

Р.Керимов