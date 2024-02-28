Поставки легковушек из ЕС в Азербайджан в 2023г достигли рекордных 250 млн евро

Поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в 2023 году выросли в стоимостном выражении на 44,9% по сравнению с 2022 годом, до рекордных 250 млн евро, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших экспортеров данных транспортных средств в Азербайджан в прошлом году вошли: Германия – 125,3 млн евро (рост на 31,9%), Словакия – 62,1 млн евро (рост на 66,4%) и Италия – 25,9 млн евро (рост на 92,5%).
За отчетный период поставки бензиновых транспортных средств с объемом двигателя от 1500 до 3000 куб. см из стран ЕС увеличились в денежном выражении на 65,7%, до 71,2 млн евро. В частности, в Азербайджан из Германии ввезли данные транспортные средства на 34,1 млн евро (рост в 2,2 раза), из Словакии – на 20,1 млн евро (рост на 29,8%), Чехии – на 11,1 млн евро (рост на 23,4%).
В то же время экспорт бензиново-электрических гибридных авто, за исключением подключаемых гибридов, в 2023 году вырос в денежном выражении на 65,7%, до 63,9 млн евро. При этом поставки таких транспортных средств в Азербайджан из Словакии за отчетный период выросли в 3,6 раза, до 36,9 млн евро, а из Германии - снизились на 22,6%, до 20,9 млн евро.
Экспорт бензиновых транспортных средств с объемом двигателя более 3000 куб. см в прошлом году вырос в денежном выражении на 13,7%, до 37,4 млн евро. При этом из Италии ввезено таких транспортных средств на 21,1 млн евро (рост на 65,7%), из Германии – на 10,2 млн евро (спад на 33,3%).
Поставки электромобилей из стран ЕС в 2023 году увеличились в денежном выражении в 4,3 раза, до 23,1 млн евро, в частности, из Германии – в 4,8 раза, до 20,6 млн евро.
Р.Керимов
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