Экспорт легковушек из ЕС в Азербайджан приблизился к 200 млн евро

Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе-сентябре 2023 года вырос в денежном выражении на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 196,5 млн евро, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В тройку ведущих экспортеров в январе-сентябре вошли: Германия – 93,4 млн евро (рост на 48,3% год к году), Словакия – 51,8 млн евро (рост в 2 раза) и Италия – 20 млн евро (рост на 80,2%).
По данным Евростата, поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из страны ЕС в Азербайджан в 2022 году выросли в денежном выражении в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, до 176,1 млн евро.
Р.Керимов
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