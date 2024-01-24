Экспорт легковушек из ЕС в Азербайджан в январе-ноябре 2023г приблизился к 240 млн евро

Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе-ноябре 2023 года вырос в денежном выражении на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, примерно до 238,4 млн евро, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В тройку ведущих экспортеров в январе-ноябре прошлого года вошли: Германия - 118,4 млн евро (рост на 42,7% год к году), Словакия - 60,7 млн евро (рост на 83,2%) и Италия - 23,8 млн евро (рост на 77,2%).
По пересмотренным данным Евростата, поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из страны ЕС в Азербайджан в 2022 году выросли в денежном выражении в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, до 172,6 млн евро.
Б.Рустамбеков
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