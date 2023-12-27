Экспорт легковушек из ЕС в Азербайджан за 10 мес. перевалил за 222 млн евро

Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе-октябре 2023 года вырос в денежном выражении на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 222,2 млн евро, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В тройку ведущих экспортеров в январе-октябре вошли: Германия – 108,1 млн евро (рост на 42,1% год к году), Словакия – 58,8 млн евро (рост в 2,1 раза) и Италия – 22,2 млн евро (рост на 71%).
По пересмотренным данным Евростата, поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из страны ЕС в Азербайджан в 2022 году выросли в денежном выражении в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, до 176 млн евро.
Р.Керимов
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