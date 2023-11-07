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Карабах 07.11.2023 15:17

Алиев посещает Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник прибыли в Шушу.

Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы государства, Алиев с супругой ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий, и работами, которые будут проведены в историческом здании "Гимназия для девочек".

Затем президент и первая леди осмотрели крепостные стены и прилегающую территорию, ознакомились с проектами по реставрации и реконструкции ряда зданий на улице Панахали хана, которые будут проведены Фондом Гейдара Алиева, и приняли участие в открытии отеля "Yasemen" (Сирень).

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПОЕЗДКА


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