Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 08.11.2023 13:20

Казахстан планирует в 2024г добыть до 94 млн т нефти - глава Минэнерго

Казахстан рассчитывает добыть в следующем году до 94 млн тонн нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"От 90 до 94 млн тонн, в этом диапазоне", - сказал Саткалиев журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о планах добычи нефти на 2024 год.

Ранее он заявлял о планах на следующий год в объеме более 90 млн тонн нефти.

В 2023 году добыча нефти в республике планируется на уровне 89 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Венгрия открыта к возможности увеличения поставок казахстанской нефти Астана готова нарастить поставки нефти во Францию, видит потенциал в поставках урана Казахстан готов увеличить поставки нефти в Узбекистан при выгодных условиях Транзит казахстанской нефти по БТД в апреле-сентябре превысил 0,6 млн т – Шахбазов Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по Дружбе - Токаев Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023г из-за последствий энергоаварии на западе страны «КазТрансОйл» в январе-августе в 12 раз увеличил экспорт нефти через БТД Казахстан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с Казахстанский порт Актау за 7 месяцев увеличил перевалку нефти в 1,6 раза на фоне начала ее экспорта по Баку-Тбилиси-Джейхан Казахстан планирует поставить в Германию по нефтепроводу «Дружба» в августе 100 тыс. тонн нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az