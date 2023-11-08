Казахстан планирует в 2024г добыть до 94 млн т нефти - глава Минэнерго

Казахстан рассчитывает добыть в следующем году до 94 млн тонн нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"От 90 до 94 млн тонн, в этом диапазоне", - сказал Саткалиев журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о планах добычи нефти на 2024 год.

Ранее он заявлял о планах на следующий год в объеме более 90 млн тонн нефти.

В 2023 году добыча нефти в республике планируется на уровне 89 млн тонн.