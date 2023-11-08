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Регион 08.11.2023 14:16

Секретарь СБ Армении и представитель госдепа США обсудили процесс урегулирования отношений между Баку и Ереваном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно процесс установления отношений между Ереваном и Баку.

"Григорян и Боно обсудили усилия, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе СБ.

Там отметили, что стороны обсудили также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщалось, Григорян не принял участия в очередной встрече глав совбезов стран СНГ в Москве в среду. Армению на заседании представлял посол в Москве Вагаршак Арутюнян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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