Секретарь СБ Армении и представитель госдепа США обсудили процесс урегулирования отношений между Баку и Ереваном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно процесс установления отношений между Ереваном и Баку.
"Григорян и Боно обсудили усилия, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе СБ.
Там отметили, что стороны обсудили также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Как сообщалось, Григорян не принял участия в очередной встрече глав совбезов стран СНГ в Москве в среду. Армению на заседании представлял посол в Москве Вагаршак Арутюнян.
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