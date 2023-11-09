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Дальнее зарубежье 09.11.2023 14:30

Ереван продолжит военное сотрудничество с США - начальник Генштаба ВС Армении

Армяно-американское сотрудничество, в том числе в военной сфере, продолжается согласно планам, заявил начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.

"Армяно-американское сотрудничество продолжается согласно планам, на прочной основе", - сказал Асрян журналистам в четверг.

По его словам, "это и учебное, и военное и военно-техническое сотрудничество".

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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