Ереван продолжит военное сотрудничество с США - начальник Генштаба ВС Армении

Армяно-американское сотрудничество, в том числе в военной сфере, продолжается согласно планам, заявил начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян. "Армяно-американское сотрудничество продолжается согласно планам, на прочной основе", - сказал Асрян журналистам в четверг. По его словам, "это и учебное, и военное и военно-техническое сотрудничество".

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