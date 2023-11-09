Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Регион 09.11.2023 15:45

Вопрос участия Еревана в ноябрьском саммите ОДКБ остается открытым - МИД

Армянская сторона пока не приняла решения относительно участия в саммите ОДКБ в Минске в конце ноября, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"Пока окончательного решения об участии нет. Теоретически возможно и участие, и неучастие", - сказал Костанян журналистам в четверг.

При этом он заявил, что "правовых процессов по выходу Армении из ОДКБ не осуществляется".

Саммит ОДКБ планируется в Минске 23 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, МИД


Похожие новости


Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ Совбез РФ: предложение России направить миссию ОДКБ в Армению остается в силе Членство в ОДКБ создает проблемы для Армении - Григорян Ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ - Пашинян Министр обороны Армении не участвует в заседании Совета министров обороны ОДКБ Москва продолжит диалог с Ереваном по дальнейшему участию Армении в ОДКБ - Песков Ереван обсуждает вопрос выхода из ОДКБ - Пашинян В процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией нет ощутимых результатов - Симонян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az