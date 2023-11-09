Вопрос участия Еревана в ноябрьском саммите ОДКБ остается открытым - МИД

Армянская сторона пока не приняла решения относительно участия в саммите ОДКБ в Минске в конце ноября, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"Пока окончательного решения об участии нет. Теоретически возможно и участие, и неучастие", - сказал Костанян журналистам в четверг.

При этом он заявил, что "правовых процессов по выходу Армении из ОДКБ не осуществляется".

Саммит ОДКБ планируется в Минске 23 ноября.