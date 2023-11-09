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Дальнее зарубежье 09.11.2023 18:16

НАТО привержена контролю над вооружениями - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил, что альянс по-прежнему привержен работе по контролю над вооружениями.

"НАТО остается полностью приверженной контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Генсек альянса также призвал Россию "вести себя ответственно" в этой сфере.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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