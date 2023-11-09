НАТО привержена контролю над вооружениями - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил, что альянс по-прежнему привержен работе по контролю над вооружениями.

"НАТО остается полностью приверженной контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Генсек альянса также призвал Россию "вести себя ответственно" в этой сфере.