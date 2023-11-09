Почти 10 тыс. ракет запустили из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта с ХАМАС

Свыше 9,5 тыс. ракет запущено из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта израильской армии с радикальным движением ХАМАС, передают в четверг израильские СМИ со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По их данным, 3 тыс. из этих ракет запустили в первый день конфликта. Израильские военные отмечают, что в ХАМАС помимо ракет для атак используют и беспилотники.
По утверждению израильской стороны, около 900 ракет были запущены с гражданских объектов: с территорий школ, больниц, мечетей, культурных центров.
В ЦАХАЛ сообщили, что порядка 2 тыс. ракет были перехвачены израильскими системами ПРО. Как правило, израильские военные сбивают только те ракеты, которые, судя по траектории полета, могут представлять опасность для населенных пунктов, отмечают СМИ.
Израильские военные добавили, что с началом сухопутной операции число запусков ракет по Израилю из сектора Газа снизилось.
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