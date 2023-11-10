Венгрия против переговоров о членстве Украины в ЕС - Орбан

Венгерский премьер Виктор Орбан в пятницу заявил, что Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в ЕС, и данная позиция не является предметом торга в связи с заморозкой Брюсселем средств из фондов ЕС для Венгрии.
"Переговоры о членстве Украины начаться не должны, это четкая позиция Венгрии", - приводят западные СМИ слова Орбана.
"Я хочу дать ясно понять: отказ Венгрии от начала переговоров о вступлении Украины в ЕС это не предмет коммерческой сделки. Его нельзя связать с проблемой фондов, которые Венгрия должна получить", - разъяснил премьер.
Он добавил, что Брюссель "задолжал Венгрии денег".
Еврокомиссия (ЕК) на протяжении десяти лет обвиняла Орбана в свертывании демократических институтов, в установление контроля над прессой и нарушении прав нацменьшинств в стране. В декабре прошлого года было принято решение заморозить выделение Венгрии 22 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципа верховенства права в Венгрии. В настоящее время ЕК изучает, соблюдает ли Венгрия условия, выдвинутые ей для разблокировки средств.
Как сообщал EURACTIV, член ЕК Йоханнес Хан в минувший вторник заявлял, что переговоры о разблокировке средств ЕС для Венгрии не идут.
8 ноября ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при выполнении Киевом ряда условий. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уточняла, что переговоры с Киевом начнутся, как только он завершит требуемые реформы.
Заключение ЕК должны будут одобрить единогласно страны-члены ЕС на саммите лидеров в декабре.
После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сейчас не время для каких-либо шагов по сближению Украины с ЕС. В свою очередь президент Венгрии Каталин Новак говорила, что Венгрия не видит прогресса по проблеме соблюдения прав проживающих на Украине этнических венгров и считает необходимым решить эту проблему для продолжения поддержки Киева со стороны Будапешта.
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